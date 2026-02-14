HABER

Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken bina çatıları, dış yalıtımları uçtu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına Melikgazi Belediyesi ekipleri sahada yerini alırken rüzgarın neden olduğu hasar kısa sürede ortadan kaldırıldı. İlçe genelinde devrilen ağaçların yanı sıra vatandaşların Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattı üzerinden ilettikleri talepleri üzerine özel sitelerin içerisinde zarar gören ağaçlar da belediye ekiplerince kaldırıldı. Gece saatleri itibariyle yoğun mesai yapan belediye ekipleri uçan çatı parçalarını, dağılan çöpleri, devrilen ağaçları kaldırarak muhtemel risklere karşı bölgenin güvenlik önemlerini artırdı.

Melikgazi genelinde yapılan çalışmalar ve alının önlemler dolayısıyla hayat hızla normale dönerken Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; vatandaşlara dikkatli olmalarını ve muhtemel bir durumda 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp ihbar hattından Melikgazi Belediyesi’ne ulaşmalarını söyleyerek özverili çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti. Yapılan hızlı müdahale ile günlük yaşamına dönen vatandaşlar, Başkan Palancıoğlu’na ve belediye ekiplerine çalışmaları için teşekkür etti.

