Kars’ta 800 polis ve jandarmayla bayram tedbirleri alındı

Kars’ta 80 araç, 91 ekip ile 389 jandarma ve 81 ekip, 81 araç ile 415 polis olmak üzere toplam 804 güvenlik gücü vatandaşların huzuru için seferber oldu.

Kars Valisi Ziya Polat, beraberindeki milletvekili Adem Çalkın ile birlikte Emniyet ve Jandarma Uygulama Noktası’nı ziyaret etti. Güvenlik güçleriyle bayramlaşan Polat ve Çalkın, durdurdukları aralarda bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polat ve Çalkın, ilk olarak Kümbetli Jandarma Karakolu Uygulama Noktasını ardından ise Kars - Erzurum karayolundaki Emniyet Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Ölümlü kazaların azalması için bu tedbirleri alıyoruz. Hemşerilerimizden tekrar rica ediyoruz. Lütfen aldığımız tedbirlere, trafik kurallarını uyun, emniyetimize jandarmamıza, gece gündüz görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yolun sonu bayram olsun" dedi.

Öte yandan görevi başındaki personellerin bayramını kutlayan Polat ve Çalkın, denetimlere katılarak, sürücülere trafik kurallarına titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulundu, çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı. Kentte bayram süresince uygulama ve denetimlerin süreceği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır