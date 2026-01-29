Kars'ta acı olay! Kayıp olarak aranıyordu, asansör boşluğunda ölü bulundu

Kars’ta yaşayan Güzel ailesi, Savaş Güzel’in 2 günden beri kayıp olduğu ihbarında bulundu. Emniyet güçleri, Savaş Güzel’i bulmak için çalışma yaparken bugün saat 16.00 sıralarında merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör başlığında ceset bulunduğu bilgisi geldi. Görevlinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün bulunduğu binaya sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ölen kişi çıkarıldı.

ACI HABERİ ALDILAR

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından asansör boşluğunda ölü bulunan kişinin Savaş Güzel olduğu belirlendi. Savaş Güzel’in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Güzel’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel’in, rutin imza işlemi için geldiği ve 5'inci katta asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla boşluğa düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

