Kars'ta asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti: 2 gün sonra fark edildi

Kars'ta bir binanın 5. katından asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın, iddiaya göre 5. kattan aşağı inmek için asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde bulunan Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında meydana geldi. Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel (26), rutin imza işlemi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne geldi. İşlemlerini tamamlayan Güzel, iddiaya göre 5. kattan aşağı inmek için asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

Kars ta asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti: 2 gün sonra fark edildi 1

ASANSÖR BOLUĞUNA DÜŞTÜ: 2 GÜN SONRA FARK EDİLDİ

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından saat 16.00 sıralarında binada görevli personel, olayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Savaş Güzel'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşen Güzel'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Güzel'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Kars asansör kaza
