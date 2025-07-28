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Kars’ta asayiş uygulamaları sürüyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Kars’ta asayiş uygulamaları sürüyor

Emniyet güçleri, kent merkezindeki ana caddeler, parklar, kafeteryalar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Uygulamalarda çok sayıda araç ve şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.
Kars’ta emniyet güçlerinin denetimleri vatandaşlara da güven veriyor. Günün her saatinde caddelere rahatlıkla çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan uygulamaların artırılarak devam etmesini istiyor.

Özellikle Bedesten Bölgesi’nde çok rahat sevdikleriyle birlikte zaman geçirdiklerine dikkat çeken vatandaşlar, uygulamalarda emeğe geçenlere teşekkür etti.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşların huzurunu bozacak hiçbir unsura göz yumulmayacak, bu tür uygulamalar artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars emniyet
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