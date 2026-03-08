HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars'ta boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralanan kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla hastaneye kaldırıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ineğin boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralanan kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralanan kişi ekiplerin uzun uğraşlarıyla hastaneye kaldırıldı

Merkeze bağlı Akdere köyünde yaşayan Ecevit Kuyumcu (50), ahırda çalıştığı sırada ineğin boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralandı. Durumu gören yakınları, kar ve tipi nedeniyle Kuyumcu'yu hastaneye götüremeyince 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ambulans, kardan kapanan köye gitmeye çalışırken kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansı saplandığı yerden halat yardımıyla kurtardı.

Daha sonra İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri peşpeşe köye giderek Kuyumcu'ya ulaştı. Sağlık ekipleri Kuyumcu'ya ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

İl Özel İdaresi ekipleri yol boyunca sağlık ekiplerine eşlik ederek, Kuyumcu'nun hastaneye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Ekipler, yoğun tipi nedeniyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla Ecevit Kuyumcu'yu hastaneye ulaştırdı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldıSiirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Uludağ’da mahsur kalan 2 kadın kurtarıldıUludağ’da mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.