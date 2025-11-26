HABER

Kars’ta buzağı kayıplarının önüne geçmek için üreticilere eğitim veriliyor

Kars’ta buzağı ölümlerinin azaltılması ve hayvancılık verimliliğinin artırılması amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenledikleri eğitimlerde doğru bakım-besleme, aşılama takvimi, doğum öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda üreticilere detaylı bilgiler aktarıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uzman veteriner hekimleri tarafından yürütülen eğitimlerde, buzağı kayıplarının büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığı vurgulanarak koruyucu hekimliğin önemi anlatıldı. Üreticilere ayrıca barınak hijyeni, kolostrum (ağız sütü) uygulamaları, ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınması gereken tedbirler de örneklerle gösterildi.

Ekipler, sahada yapılan eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, amaçlarının Kars’ta hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilere ulaşmak olduğunu ifade etti. Eğitimlere katılan üreticiler ise uygulamaların özellikle buzağı sağlığı konusunda farkındalığı artırdığını dile getirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kars
