Kars’ta kar nedeniyle köy yolları kapandı

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar başladı. Ekipler, yolları en kısa sürede trafiğe açmayı hedefliyor.

Kars’ta kar nedeniyle köy yolları kapandı

Kars'taki kar ve tipi nedeniyle, Digor ilçesine bağlı üç köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kars’ta kar nedeniyle köy yolları kapandı 1

İl Özel İdaresi, bu yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Önceki gün başlayan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

KAPANAN KÖY YOLLARI AÇILIYOR

Özellikle Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köylerinin yolları ulaşım için kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme çalışmalarına başladı.

Kars’ta kar nedeniyle köy yolları kapandı 2

Nisan ayı içinde kış şartları ile mücadele de devam ediyor. Ekipler, yolları kısa sürede trafiğe açmayı hedefliyor.

Oyuklu Köyü Muhtarı İrfan Varlı, bu yıl kışın sert geçtiğini belirtti. Ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.

Kars’ta kar nedeniyle köy yolları kapandı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçelievler'de sahte parfüm üretilen iş yeri mühürlendiBahçelievler'de sahte parfüm üretilen iş yeri mühürlendi
Elazığ’da beyaz alageyik evin bahçesine indiElazığ’da beyaz alageyik evin bahçesine indi

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars ulaşım
En Çok Okunan Haberler
Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

