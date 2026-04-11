Kars’ta kar nedeniyle köy yolları kapandı

Kars'taki kar ve tipi nedeniyle, Digor ilçesine bağlı üç köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi, bu yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Önceki gün başlayan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

KAPANAN KÖY YOLLARI AÇILIYOR

Özellikle Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köylerinin yolları ulaşım için kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme çalışmalarına başladı.

Nisan ayı içinde kış şartları ile mücadele de devam ediyor. Ekipler, yolları kısa sürede trafiğe açmayı hedefliyor.

Oyuklu Köyü Muhtarı İrfan Varlı, bu yıl kışın sert geçtiğini belirtti. Ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.



