Kars’ta kar yağışı eğlenceye dönüştü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, başlayan kar yağışı, Kars Kalesi, Ebu'l Hasan Harakani Türbesi ve Tarihi Taş Köprü gibi simge mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentin tarihi dokusuyla birleşen kar örtüsü, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

"SOKAKLAR PİST OLDU, ÇOCUKLAR COŞTU"

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve gençler, kale yokuşunu adeta kayak pistine çevirdi. Yanlarında getirdikleri kızaklar, naylon poşetler ve tepsilerle kayanların neşesi, kentin sessizliğini kahkahalar bozarken, dondurucu soğuk eğlenceye engel olamadı.

"KAR KARS’A YAKIŞIYOR"

Kars’ın kar yağışıyla birlikte çok güzel olduğunu ifade eden Urşenali Demir, "Çok güzel bir kar yağışı var. Kar gerçekten Kars şehrine yakışıyor. Çok güzel bir ortam var. Görüyorsunuz doğanın güzelliği, tarihi eserler, ne ararsanız Kars’ta mevcut" dedi.

Çok güzel kar yağdığını belirten Ali Şimşek, "Bu şehir kar ile birlikte daha da güzelleşti. Gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz" diye konuştu.

"FOTOĞRAF TUTKUNLARI İŞ BAŞINDA"

Öte yandan Kars’a tur operatörleri aracılığıyla gelen vatandaşlar, bol bol özçekim (selfie) yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Kentte yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kars’ta kaplı köy yolu bulunmazken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü.

