HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kars’ta kar yağışı eğlenceye dönüştü

Kars’ta etkili olan kar yağışı, kenti adeta bir masal diyarına çevirdi. Tarihi yapıların karla kaplandığı kentte vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden sokaklara döküldü. Kimisi karın tadını kayarak çıkardı, kimisi ise eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastı.

Kars’ta kar yağışı eğlenceye dönüştü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, başlayan kar yağışı, Kars Kalesi, Ebu'l Hasan Harakani Türbesi ve Tarihi Taş Köprü gibi simge mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentin tarihi dokusuyla birleşen kar örtüsü, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

"SOKAKLAR PİST OLDU, ÇOCUKLAR COŞTU"

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve gençler, kale yokuşunu adeta kayak pistine çevirdi. Yanlarında getirdikleri kızaklar, naylon poşetler ve tepsilerle kayanların neşesi, kentin sessizliğini kahkahalar bozarken, dondurucu soğuk eğlenceye engel olamadı.

"KAR KARS’A YAKIŞIYOR"

Kars’ın kar yağışıyla birlikte çok güzel olduğunu ifade eden Urşenali Demir, "Çok güzel bir kar yağışı var. Kar gerçekten Kars şehrine yakışıyor. Çok güzel bir ortam var. Görüyorsunuz doğanın güzelliği, tarihi eserler, ne ararsanız Kars’ta mevcut" dedi.
Çok güzel kar yağdığını belirten Ali Şimşek, "Bu şehir kar ile birlikte daha da güzelleşti. Gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz" diye konuştu.

"FOTOĞRAF TUTKUNLARI İŞ BAŞINDA"

Öte yandan Kars’a tur operatörleri aracılığıyla gelen vatandaşlar, bol bol özçekim (selfie) yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Kentte yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kars’ta kaplı köy yolu bulunmazken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bayrampaşa! Evlere giren hırsız 120'nci kez yakalandıYer: Bayrampaşa! Evlere giren hırsız 120'nci kez yakalandı
Çanakkale'de fuhuş operasyonu; 6 gözaltıÇanakkale'de fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.