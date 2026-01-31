HABER

Meteoroloji ve AKOM açıkladı: Okulların açılacağı sabaha kar yağışı uyarısı! İstanbul'un 5 ilçesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul’u etkileyecek yeni yağışlı sistem beraberinde kar yağışını da getirecek. İstanbul'un özellikle beş ilçesinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kar yağışı, okulların açılacağı sabah saatlerinde kar etkili olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da batıdan giriş yapan soğuk ve yağışlı hava kütlesi yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıracak. Bu sistemle birlikte özellikle beş ilçede kar yağışı beklendiği belirtilirken, Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün Trakya üzerinden yeni bir yağışlı hava dalgası yurda giriş yapıyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

AKOM'DAN FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

AKOM, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 6-9 derecelerden 5 derenin altına kadar düşeceğini söyledi. Öte yandan okulların açılacağı pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali de var.

AKOM fırtına ve kar yağışı uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar etkili olması beklenen aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 6–9°C aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibari ile 5°C’lerin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

5 İLÇEYE DİKKAT

Pazartesi sabahı saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

Gün içerisinde sıcaklıkların 11°C’ler civarında seyredeceği, yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile ise 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

