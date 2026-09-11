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Kars’ta kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş yaylada bulundu

Kars’ta akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki engelli vatandaş, ekiplerin çalışması sonucu yaylada bulundu.

Kars’ta kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş yaylada bulundu

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, Kars’ın Selim ilçesi Katranlı köyünde yaşayan 23 yaşındaki engelli vatandaşın saat 17.00 sıralarında evinden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

ENGELLİ KAYIP VATANDAŞI EKİPLER SAĞ SALİM BULDU

İhbar üzerine olay yerine AFAD’dan 1 araç ve 3 personel, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kayıp vatandaşın en son Karahamza köyü yaylası civarında görüldüğü yönündeki bilgi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Ekiplerin yayla çevresinde gerçekleştirdiği arama çalışmaları sırasında, boş bir tarla üzerinde yürüyen bir kişi fark edildi. Yapılan kontrolde, görülen kişinin kayıp olarak aranan 23 yaşındaki engelli vatandaş olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından güvenli şekilde yanına ulaşılan vatandaş, yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

AİLESİ VE YAKINLARI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kayıp vatandaşın bulunmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlandırılırken, görevini başarıyla tamamlayan AFAD ekipleri kuruma dönüş yaptı. Arama çalışmalarının kısa sürede sonuçlanması, vatandaşın ailesi ve yakınlarına da büyük sevinç yaşattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars kayıp engelli
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