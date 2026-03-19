Kars’ta kurşunlama olayı aydınlatıldı: Zanlılar kısa sürede yakalandı

Olay, kent merkezine bağlı Ortakapı Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otomotiv firmasının önünde meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleş olayda, iş yerinin camları ile park halinde bulunan tescilsiz bir traktörün camına ateş açıldı. Saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hem iş yerinde hem de araçta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alınırken, olayda kullanılan aracın kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ö.F.B. (19) ile olay sırasında aynı araçta bulunduğu tespit edilen M.Ç. (18) kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan araç ise plakaları sökülmüş halde bulunarak incelemeye alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şüphelilerin olay sonrası sakladıkları yerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahın olayda kullanıldığı değerlendiriliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği, suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

