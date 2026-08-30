Kars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Sarıkamış'ta etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Evlerin bahçeleri ve bina çatıları doluyla kaplandı. Bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.
Vatandaşlar, araçlarının üzerine karton, branda ve battaniye sererek doludan korumaya çalıştı.
Kızılçubuk bölgesinde dolu nedeniyle yolda kalan bir araç, vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkabildi.
Digor ilçesinde de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu tarım arazilerinde hasar oluştururken ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.
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