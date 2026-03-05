Kars’ta seyir halindeki araçta yangın paniği

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktada yol kenarına çekti. Kısa sürede yoğunlaşan duman çevrede bulunan vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, araçta çıkan yangına hızla müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan yaşanan olay, araçlarda yangın tüpü bulundurmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, araç yangınlarında ilk müdahalenin kritik olduğunu belirterek sürücülerin araçlarında mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurmaları gerektiğini vurguluyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır