Kars’ta siber operasyon

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 2 şahıs gözaltına alındı.

Kars’ta siber operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne banka kartlarının ve mobil bankacılığının başkaları tarafından kullanılarak onayı olmadan başka hesaplara para transferi olduğu ile ilgili müşteki T.D. isimli şahsın müracaatı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kars sınırları içerisinde ikamet ettikleri tespit edilerek, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçundan yakalanan Ş.K (46) ve A.Ö. (26) isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K (46) isimli şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken A.Ö. (26) isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kars
