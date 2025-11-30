Kars’ta soğuk hava ve kırağı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede, arabaların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar arabalarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

İznoz Deresi'nin büyük bölümü buz tuttu.

Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, havaların özellikle geceleri çok soğuduğunu belirterek, "Sabah katlığımızda her yer, arabaların, evlerin camı, akan sular donmuştu. Geceleri aşırı soğuk oluyor. Hava sıcaklığı eksi 5-6 dereceye düşebiliyor. Sarıkamış'a kar yakışıyor. Umarım bir an önce kar yağar, karın yağmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Komdere ormanlık bölgesinde de arazide beslenmeye çalışan yaban domuzu görüntülendi.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır