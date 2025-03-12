Kars’ta Şubat ayında 44 bin kişi uçtu

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı’nın 2025 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre; Kars Harakani Havalimanı’nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 699 oldu.

Şubat ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 304, dış hatlarda 3 olmak üzere toplam 307 olarak bildirildi. Yük trafiği ise toplamda 465 tona ulaştı. Öte yandan 2025 yılının 2 aylık döneminde ise Kars Harakani Havalimanı’nda yolcu trafiği 97 bin 918, uçak trafiği 659 ve 981 ton yük taşındı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır