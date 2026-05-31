Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Bayram tatili dönüşü dolayısıyla karayollarında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran ekipler, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve araçlara yönelik kapsamlı denetim yaptı.

Uygulamalar kapsamında otobüs sürücülerinin belge ve evrak kontrolleri yapılırken, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da titizlikle incelendi. Denetimlerde özellikle sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun artırılması hedeflenirken, hız ihlalleri, sürüş güvenliği ve yolcu taşımacılığına ilişkin kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ekipler tarafından otobüs şoförlerine, uzun yolculuklarda dikkat ve konsantrasyonun korunmasının önemi, hız limitlerine riayet edilmesi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması konusunda uyarılar yapıldı. Yolculara ise seyahat boyunca emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı anlatılarak, güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.