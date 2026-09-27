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Kars’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kars’ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i kadın 4 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri önce aydınlatma direğine, ardından başka bir araca çarptı.

Kars’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Kars-Ardahan kara yolunun İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. A. A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından Ö. U. Ç. idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazada, otomobilin sürücüsü M. A. A. ile diğer araçta bulunan sürücü Ö. U. Ç., E. Ç. ve S. Ç. yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara müdahale etti.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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