Kavşakta çarpışan araçlar savruldu: 2 yaralı

Kaza, Sümer Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ö. (74) idaresindeki pikap ile Muhammet Ali T. (20) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap karşı şeride geçerken, otomobil yol kenarındaki inşaat alanına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ile pikapta yolcu olarak bulunan Emine Ö. (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır