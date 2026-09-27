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Neredeyse her gün tüketiliyor: Bu 36 yiyecek kalp sağlığını bozuyor!

Neredeyse her gün pek çok kişinin farkında olmadan tükettiği gıdaların içindeki katkı maddeleriyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Fransa'da 112 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, yiyeceklerde yaygın şekilde bulunan koruyucu ve katkı maddeleri ile yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları arasında bağlantı bulundu.

Neredeyse her gün tüketiliyor: Bu 36 yiyecek kalp sağlığını bozuyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırmacılar, NutriNet-Santé projesi kapsamında Fransa'da yaşayan 112 bin 395 kişinin beslenme alışkanlıklarını ve sağlık verilerini inceledi. Katılımcılar düzenli aralıklarla üç günlük süreçte tükettikleri yiyecek ve içecekleri kaydetti.

Yaklaşık 7-8 yıl boyunca takip edilen katılımcıların beslenme kayıtları, ürünlerin içeriklerindeki katkı maddeleriyle karşılaştırıldı. Araştırmada en fazla tüketilen 17 koruyucu madde ayrıca incelendi.

Neredeyse her gün tüketiliyor: Bu 36 yiyecek kalp sağlığını bozuyor! 1

Çalışmada yüksek tansiyonla bağlantılı bulunan 8 katkı maddesi şöyle sıralandı:

  • Potasyum sorbat (E202)
  • Potasyum metabisülfit (E224)
  • Sodyum nitrit (E250)
  • Askorbik asit (E300)
  • Sodyum askorbat (E301)
  • Sodyum eritorbat (E316)
  • Sitrik asit (E330)
  • Biberiye ekstraktları (E392)

Bunlardan E300 olarak bilinen askorbik asit ayrıca kalp-damar hastalıklarıyla da ilişkilendirildi.

Neredeyse her gün tüketiliyor: Bu 36 yiyecek kalp sağlığını bozuyor! 2

EN ÇOK TÜKETENLERDE RİSK DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Araştırmada, antioksidan olmayan koruyucuları en yüksek miktarda tüketen kişilerin, en düşük tüketim grubuna kıyasla yüzde 29 daha yüksek hipertansiyon riski taşıdığı görüldü. Aynı grupta kalp-damar hastalığı riski de yüzde 16 daha yüksek bulundu.

Antioksidan koruyucuları en fazla tüketen kişilerde ise yüksek tansiyon riski yüzde 22 daha yüksek bulundu. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların yüzde 99,5'inin çalışmanın ilk iki yılında en az bir gıda koruyucu tükettiğini belirledi.

Neredeyse her gün tüketiliyor: Bu 36 yiyecek kalp sağlığını bozuyor! 3

HANGİ ÜRÜNLERDE BULUNUYOR?

Araştırmada adı geçen katkı maddeleri çok farklı ürünlerde kullanılabiliyor. Ancak her ürünün bu maddeleri içerdiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle tüketicilerin ürünlerin ambalajındaki içerik listesini kontrol etmesi gerekiyor.

E202 potasyum sorbat: Peynir, yoğurt, kek ve pastalar, margarin, reçel, soslar, kurutulmuş meyveler ve bazı meyve içeceklerinde kullanılabiliyor.

E224 potasyum metabisülfit: Şarap, bira ve cider gibi içeceklerin yanı sıra kurutulmuş meyveler, şişelenmiş limon suyu, bazı meyve suları, karides, turşu ve soslarda bulunabiliyor.

E250 sodyum nitrit: Özellikle salam, sosis, sucuk, jambon, pastırma benzeri işlenmiş ve kürlenmiş et ürünlerinde kullanılıyor.

E300 askorbik asit: Ekmek ve unlu mamuller, kahvaltılık gevrekler, meyve içecekleri, gazlı içecekler, işlenmiş etler ile dondurulmuş meyve ve sebzelerde kullanılabiliyor.

E301 sodyum askorbat: Jambon, pastırma, sosis ve diğer işlenmiş et ürünlerinin yanı sıra bazı ekmek, içecek ve konserve ürünlerinde bulunabiliyor.

E316 sodyum eritorbat: Başta sosis, jambon, pastırma ve diğer işlenmiş et ürünlerinde kullanılıyor.

E330 sitrik asit: Gazlı içecekler, şekerlemeler, reçeller, tatlılar, soslar, konserve meyve ve sebzeler, aromalı süt ürünleri ve hazır yemeklerde kullanılabiliyor.

E392 biberiye ekstraktları: Yemeklik yağlar, margarin, et ürünleri, soslar, cips ve atıştırmalıklar, unlu mamuller ve bazı hazır yemeklerde bulunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa araştırma gıda kalp damar hastalıkları
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