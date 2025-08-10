HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kars’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Kars’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Kars-Ani karayolunda meydana geldi. Ani’den Kars’a seyir halindeki iki römorklu traktöre, süt taşıyan kamyonet çarptı. Kamyonetten koparak yola düşen süt deposuna çarpmamak için kaçan otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kars’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı 1

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yol güvenliğini alarak trafiğe tek şeritten verirken, sağlık ve itfaiye ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan B.İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Kars’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı 2

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere'de Ukrayna-Rusya açıklamasıİngiltere'de Ukrayna-Rusya açıklaması
Antalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıAntalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kars kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında savaş çıktı! Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttılar

Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında savaş çıktı! Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttılar

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.