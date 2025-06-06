HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karşı şeride geçen otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

Çorum’da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek akaryakıt tankerine çarpması sonucu 74 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Karşı şeride geçen otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Çorum-Kırıkkale Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (74) yönetimindeki 06 JF 344 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ö.Y. idaresindeki 34 SG 8845 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü A.B. ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç, otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldıYola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı
Yollarda bayram yoğunluğu böyle görüntülendiYollarda bayram yoğunluğu böyle görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum Tanker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.