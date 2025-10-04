HABER

Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü, 4 yaralı

SİVAS'ta, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Fadime Şimşek Göze (39) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi. 58 ACA 141 plakalı otomobil, sürücüsü Fadime Şimşek Göze'nin kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, seyir halindeki A.D. (30) yönetimindeki 58 ADH 536 plakalı hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen Y.M. idaresindeki 58 FV 888 plakalı minibüs de duramayıp hafif ticari araca çarptı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olan Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ve M.B.D. (2) yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan otomobilin sürücüsü Fadime Şimşek Göze, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

