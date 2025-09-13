HABER

Karşı yola geçen tır, başka bir tıra çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak karşı yola geçen tır, başka bir tıra çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kalecik D757 karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 DCR 764 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yola geçti. Devrilen tırın römorku, seyir halindeki S.Ç.’nin kullandığı 01 AC 092 plakalı tıra çarptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)
