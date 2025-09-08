HABER

Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli’de karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi Denizli-İzmir bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Figan Altuntaş (45) belediye otobüsünden indikten sonra karşı şeride geçmek isterken seyir halindeki A.İ.G. idaresindeki Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Figan Altuntaş savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Figan Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti. Figan Altuntaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında Denizli-İzmir bulvarında trafik durma noktasına geldi. Kaza sonrasında otomobil çekici tarafından kaldırıldıktan sonra trafik ekipler tarafından kontrollü bir şekilde açıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

