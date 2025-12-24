HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

’Karşılıksız çek’ firarisi Konak’ta yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, karşılıksız çek suçundan hakkında yaklaşık 14 yıl hapis ve 840 bin TL para cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

’Karşılıksız çek’ firarisi Konak’ta yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 23 Aralık günü ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan ve kimlik sorgusu yapılan A.S. (47) isimli şahsın üzerinden dev bir suç dosyası çıktı. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, A.S.’nin ’Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme’ suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın bu suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay 16 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca zanlının, hapis cezasının yanı sıra 840 bin 730 TL adli para cezasıyla da arandığı anlaşıldı.

Ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan 47 yaşındaki A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekran altı kameralı telefon geliyor: Özellikleri sızdırıldıEkran altı kameralı telefon geliyor: Özellikleri sızdırıldı
Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyorElazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.