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  4. Karşısında polisleri gören avukat ortalığı savaş alanına çevirdi: Antalya bu skandalı konuşuyor

Karşısında polisleri gören avukat ortalığı savaş alanına çevirdi: Antalya bu skandalı konuşuyor

25.02.2025 11:25
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Mustafa Tezcan isimli vatandaş araç içerisinde sızan bir sürücü gördü, Sürücünün avukat Berkay Soysaldı olduğundan habersizdi. Yardım etmek isteyen Tezcan hayatının şokunu yaşadı. Sağlık ve polis ekipleri uyandırmaya çalışırken avukat Soysaldı karşısında polisi görünce aniden gaza bastı ve ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Skandal ortaya çıkınca avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşısında polisleri gören avukat ortalığı savaş alanına çevirdi: Antalya bu skandalı konuşuyor

Dün Antalya'da uyuşturucu etkisinde araç kullanırken sızan avukat gündem oldu. Avukatın sızdığını fark edip ekiplere haber veren Mustafa Tezcan, avukatın gaza basmasıyla evinde ve arabasında büyük zarara uğradı. Zararı karşılanmadığı sürece davacı ve şikayetçi olduğunu belirten Tezcan "Şahsın yardımına koşan uyandırmaya çalışan benim, çarptığı araç benim, ev benim, zararım çok büyük" diyerek isyan etti.

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DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ GÖRÜNCE UYANDIRMAK İSTEDİ

Olay, önceki gün Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı BMV marka aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğunu gören Mustafa Tezcan isimli vatandaş, çabalarına rağmen sürücünün tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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EKİPLERİN ÇABASI 1 SAAT SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu araç sürücüsü güçlükle uyandırıldı.

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POLİSLERİ GÖRÜNCE ANİDEN GAZLADI

Polisi karşısında gören araç sürücüsü Avukat Berkay Soysaldı aniden gaza basınca otomobil caminin önündeki tel çitleri parçaladıktan sonra önce park halindeki otomobili altına alıp 3 metre yükseklikteki bahçe duvarını aşarak evin mutfağından içeri girdi.

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YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Askıda kalan araç içerisinden çıkartılan otomobil sürücüsünün Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlendi. Alanya'da avukatlık yapan Berkay Soysaldı'nın kullandığı otomobilin çarptığı otomobil ve mutfağına girdiği evin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ve kendisine yardıma etmek isteyen Mustafa Tezcan'a ait olduğu belirlendi. Tezcan, geçmiş olsun ziyaretine gelen vatandaşlara olayın nasıl yaşandığını anlatmak zorunda kaldı.

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EVİ VE ARABASI HASAR GÖREN VATANDAŞ: "ZARARIM ÇOK BÜYÜK"

Akşam saatlerinde evden çıktığı sırada son model bir araç içerisinde baygın yatan bir kişiyi gördüğünü ve ilk olarak uyandırmaya çalıştığı belirten Mustafa Tezcan şöyle konuştu:
"Uyandırmaya çalıştım, uyandıramayınca 112'yi arayarak durumu bildirdim. Sağlık ekipleri ve trafik polisleri geldi. Uzun süre uyandırmaya çalıştılar. Bir ara kendine gelir gibi oldu. Yine bayıldı. Polislerin çabaları sonucunda kendine geldi.

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Polislerin camı açmasını istemesine aldırış etmeksizin gaza bastı, cami bahçesini aşıp evimin önünde park halindeki oğluma ait otomobili altına aldı ve duvardan aşağıya düşerek evimin mutfağından içeri girdi. Şahsın yardımına koşan uyandırmaya çalışan benim, çarptığı araç benim, ev benim, zararım çok büyük. Zararım karşılanmadığı sürece davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan park halindeki otomobile çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten düşerek evin mutfağından içeri giren otomobilin sürücüsü Avukat Berkay Soysaldı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu etkisinde araç kullanmasından dolayı 47 bin 842 TL para cezası uygulanan ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konulan Berkay Soysaldı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘uyuşturucu etkisiyle araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak, kamu ve vatandaşın malına zarar vermek' suçlarından tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis Avukat uyuşturucu
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