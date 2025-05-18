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Karşıya geçen kadına çarptı, yaralıyı olay yerinde bırakıp kaçtı

Bursa’da motosikletli kurye, cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Karşıya geçen kadına çarptı, yaralıyı olay yerinde bırakıp kaçtı
Çiğdem Sevinç

Bursa’da motosikletli kurye, cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralı kadının yardımına çevredekiler yetişti.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla seyreden motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı. Yere düşen kuryenin ise kalktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan motosikletliyi yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmangazi
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