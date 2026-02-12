HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı, rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü.

Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü

İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde etkisini artıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları yaşandı. Sokakların suyla dolması sonucu vatandaşlar evlerinden çıkamazken, işe gitmek isteyenler yürümekte zorlandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yağıştan dolayı mağduriyet yaşadığını belirten Emrah Gülen, göle dönmüş sokaklardan geçerken zorlandığını ifade ederek altyapıların bir an önce onarılmasını talep etti. Evinin çevresinin sularla dolduğunu söyleyen Halil Çam ise sabah su taşkını nedeniyle evinden çıkamadığını belirterek duruma çözüm bulunmasını istedi.

Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü 1

Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü 2

Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü 3

Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü 4

Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinasıHatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası
106’ıncı yılında Kahramanmaraş tek yürek oldu106’ıncı yılında Kahramanmaraş tek yürek oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.