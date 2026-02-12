Karşıyaka’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü

İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde etkisini artıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları yaşandı. Sokakların suyla dolması sonucu vatandaşlar evlerinden çıkamazken, işe gitmek isteyenler yürümekte zorlandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağıştan dolayı mağduriyet yaşadığını belirten Emrah Gülen, göle dönmüş sokaklardan geçerken zorlandığını ifade ederek altyapıların bir an önce onarılmasını talep etti. Evinin çevresinin sularla dolduğunu söyleyen Halil Çam ise sabah su taşkını nedeniyle evinden çıkamadığını belirterek duruma çözüm bulunmasını istedi.



