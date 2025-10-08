HABER

Kars'ta anız yangını

Kars’ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangının da Akbaba dağının bir kısmı yandı.

Kars’ta anız yangını

Kars’ta Akbaba dağlarından bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, Akbaba dağlarının bir yüzünün tamamen yanmasına neden oldu.

Kars’ta anız yangını 1

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ulaşımın olmadığı Akbaba dağında çıkmasından dolayı itfaiye ekipleri tam anlamıyla müdahale edemezken, olayla ile ilgili tahkikat başlatıldı. Yangın ise daha sonra kendiliğinden söndü.

Kars’ta anız yangını 2

Kars’ta anız yangını 3

Kars’ta anız yangını 4

Kars’ta anız yangını 5

(İHA)

