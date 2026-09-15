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Kars’ta boz ayılar mahalle aralarında cirit attı: Biri gözcü, diğeri peşinden sallana sallana ilerledi

Kars’ta, mahalle arasına kadar inen 2 boz ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İri cüsseleriyle dikkat çeken ayılardan birinin önden ilerleyerek çevreyi kontrol etmesi, diğerinin ise arkasından sallana sallana yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kars’ta boz ayılar mahalle aralarında cirit attı: Biri gözcü, diğeri peşinden sallana sallana ilerledi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşması dikkat çekerken, bu kez mahalle arasında görülen 2 boz ayı vatandaşları şaşırttı. Akşam saatlerinde mahalle içerisinde dolaşan iri cüsseli 2 boz ayıyı gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Görüntülerde 2 boz ayının mahalle arasında birlikte ilerlediği görülüyor. Ayılardan birinin önde giderek adeta "gözcülük" yaptığı, diğerinin ise birkaç metre geriden ağır adımlarla ve sallana sallana yoluna devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ayıların herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden yollarına devam ettikleri görülürken, 2 boz ayının mahalle içerisindeki yürüyüşü, Sarıkamış’ta yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars’ta boz ayılar mahalle aralarında cirit attı: Biri gözcü, diğeri peşinden sallana sallana ilerledi 1

Kars’ta boz ayılar mahalle aralarında cirit attı: Biri gözcü, diğeri peşinden sallana sallana ilerledi 2

Kars’ta boz ayılar mahalle aralarında cirit attı: Biri gözcü, diğeri peşinden sallana sallana ilerledi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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