Kars’ta ekipler hasta vatandaşlar için seferber oldu

Kars’ta sağlık ve özel idare ekipleri, köylerde mahsur kalan hasta vatandaşlar için seferber oldu.

Kars’ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipiden dolayı yolları kapanan Selim Aşağı Damlapınar ve Kağızman Taşbilek köyünde rahatsızlanan vatandaşlar ekipleri hareket geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerde mahsur kalan hasta vatandaşlar için adeta zamanla yarıştı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin açtığı yollardan gelen ambulanslar, köylerde hasta vatandaşlara ilk müdahalelerini köylerde yaptıktan sonra hasta vatandaşlar ambulanslarla kentte hastanelere sevk edildi.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak: İHA