Kars’ta FETÖ firarisi yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.

Kars’ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.C. (48) saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen S.K.C. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır