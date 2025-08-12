Kars’ta FETÖ firarisi yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.
Kars’ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.C. (48) saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen S.K.C. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
