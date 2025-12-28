Kars’ta kar engelini aşan sağlık ekipleri hasta vatandaş için seferber oldu

Olay, Kars merkeze Dağpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden rahatsızlanan bir vatandaşın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ambulansın ilerleyemediği yolda, iş makineleri öncülük ederek kar savurma ve açma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlık ekipleri hastaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır