HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars’ta kar engelini aşan sağlık ekipleri hasta vatandaş için seferber oldu

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş için sağlık ve özel idare ekipleri zamanla yarıştı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimi geçtiği bölgede, ekiplerin saatler süren mücadelesi sonucu hasta vatandaş hastaneye ulaştırıldı.

Kars’ta kar engelini aşan sağlık ekipleri hasta vatandaş için seferber oldu

Olay, Kars merkeze Dağpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden rahatsızlanan bir vatandaşın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ambulansın ilerleyemediği yolda, iş makineleri öncülük ederek kar savurma ve açma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlık ekipleri hastaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Kars’ta kar engelini aşan sağlık ekipleri hasta vatandaş için seferber oldu 1

Kars’ta kar engelini aşan sağlık ekipleri hasta vatandaş için seferber oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta kar yağışı: Yüksek kesimlerde 30 santime ulaştıSinop’ta kar yağışı: Yüksek kesimlerde 30 santime ulaştı
Nebiyan Dağı beyaza büründü, çocuklar gibi eğlendilerNebiyan Dağı beyaza büründü, çocuklar gibi eğlendiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.