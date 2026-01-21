HABER

Kars’ta Mehmetçik paletli kar aracıyla yaşlı hastaya ulaştı

Kars’ta eksi 30 derece soğukta sınırı bekleyen Mehmetçik, köyde mahsur kalan yaşlı hasta kadını paletli iş makinesiyle ulaşarak hastaneye yetiştirdi.

Kars'ta Mehmetçik paletli kar aracıyla yaşlı hastaya ulaştı

Kars’ın Akyaka ilçesi İbiş köyünde yaşayan ve kısa süre önce dizinden ameliyat olan Birsen Durak (70), ağrılarının artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Ancak şiddetli tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine 25’inci Hudut Tugayı 3’üncü Hudut Taburu 1’inci Yiğitler Hudut Karakol Komutanlığı ile İl Özel İdaresi ekipleri koordineli çalışma başlattı. Köy yolunun iş makineleri ve birliğe ait ’Pistonbully’ tipi paletli kar küreme aracıyla temizlenmesinin ardından, Mehmetçik tarafından evinden alınan Birsen Durak, Tilki Tepe mevkiinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kars
