HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars’ta mısır tarlaları domuz sürüsünün istilasına uğradı

Kars’ta mısır tarlaları yaban domuzlarının istilasına uğradı.

Kars’ta mısır tarlaları domuz sürüsünün istilasına uğradı

Kars’ta mısır tarlaları yaban domuzlarının istilasına uğradı. Sürüler halinde mısır tarlarına istila eden yaban domuzları cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ta mısır tarlaları domuz sürüsünün istilasına uğradı 1

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyündeki mısır tarlarına sürüler halinde gelen domuzları gören Tokay Kurtbaş, o anları kaydederken, vatandaşları fark eden domuz sürüsü ise koşarak köyden uzaklaştı.

Kars’ta mısır tarlaları domuz sürüsünün istilasına uğradı 2

Karahan köyünde kaydedilen görüntülerde, köylüleri görüp koşarak uzaklaşan domuz sürüsü ile bir domuzun su göletine girmesi yer alıyor.

Akyaka Karahan köyünde ilk kez bu kadar fazla domuz görülmesi ise köyülerin konuşmalarına yansıyor.

Kars’ta mısır tarlaları domuz sürüsünün istilasına uğradı 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi: 8 kişi tutuklandıKaraman’da uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi: 8 kişi tutuklandı
Düzce’de polis ve jandarma kaçakçılara göz açtırmıyorDüzce’de polis ve jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.