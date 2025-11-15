HABER

Kars’ta tarihe yolculuk: Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ne yoğun ilgi

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Kars’ta, "Kanlı Tabya" olarak bilinen ve interaktif özellikleriyle öne çıkan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kars’ta tarihe yolculuk: Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ne yoğun ilgi

Ziyaretçiler, özellikle Sarıkamış Harekatı’nın canlandırıldığı ve şehit askerlerin yaşadığı zorlukların gözler önüne serildiği bölümlerde duygusal anlar yaşıyor.
Osmanlı-Rus Savaşı’nda bir tabur askerin şehit düştüğü bu tarihi mekan, Türkiye’de Çanakkale ve Edirne’den sonra interaktif özelliği bulunan nadir müzelerden biri. Müzede, balmumu heykeller ve ses efektleri ile desteklenen canlandırmalar, ziyaretçileri o dönemin zorlu şartlarına götürüyor.
Müzeden çok etkilendiğini ifade eden Yaren Buse Yıldız, "Kanlı Tabya’ya gezmeye geldim. Similasyonlar çok gerçekçi, çok etkilendik, çok güzel yapılmış bir müze" dedi.
İlk defa müzeyi ziyaret ettiğine dikkat çeken Ahmet Aydın, "Kanlı Tabya’yı ecdadımızın burada göstermiş olduğu fedakarlığı, vatanımızın savunmasında yaşadıkları tüm zorlukları burada gördük. Onlara binlerce dua ediyoruz, şükrediyoruz. Allah onları cennetine koysun" diye konuştu.
"Çok duygulandık"
Kafkas Harp Tarihi Müzesi’ni görmek için Iğdır’dan Kars’a geldiğini belirten Pınar Ulama, "Müzedeyim çok güzel bir yer, askerlerimizin topluca şehit edildiği yer. Gördük çok duygulandık, çok etkilendik" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kafkas Harp Tarihi Müzesi’nde kar fırtınasının görselleştirildiği ve donan askerlerin buğulu cam arkasından gösterildiği sahneler, ziyaretçilerin en çok etkilendiği kısımlar arasında yer alıyor.
Müze girişindeki aynalar aracılığıyla, şehit askerlerin sonsuza kadar anılması amacıyla çarıkları üzerine konulan ışıklar, ziyaretçilere duygu seli yaşatıyor.
Askerlerin mutfak, revir ve koğuşlarının yer aldığı bölümler, o dönem kullanılan silahların yer aldığı bölümlerde ziyaretçileri o döneme taşıyor.

Kaynak: İHA

Kars
