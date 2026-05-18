Kars’ta torbacılara darbe, 1 kişi tutuklandı

Kars’ta narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde gerçekleştirdikleri aramalarda 3 parça halinde toplam 13,77 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 3,36 gram bonzai, 16 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ile 1 adet cam aparat ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.K. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla ve etkin şekilde sürdürüleceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kars
