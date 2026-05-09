HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars’ta zeka dolu rekabet: 400 öğrenci akıl oyunlarında yarıştı

Kars’ta, "3.

Kars’ta zeka dolu rekabet: 400 öğrenci akıl oyunlarında yarıştı

Kars’ta, "3. Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası", öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kars Valiliği himayelerinde yürütülen ve eğitimde kaliteyi artırmayı hedefleyen Kars’ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi’nin alt projelerinden biri olan "Akıl Küpü Projesi" kapsamında düzenlenen turnuva yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen programa, Kars Valisi Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Kent genelindeki 76 okuldan ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 400 öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler; strateji geliştirme, hızlı düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini ortaya koydukları 10 farklı kategoride yarıştı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda öğrenciler hem eğlendi hem de zihinsel yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Turnuva boyunca öğrencilerin sergilediği performans takdir toplarken, danışman öğretmenler ve aileler de çocukların başarısını yakından takip etti. Yarışmalarda dereceye girerek birinci olan öğrenciler, Konya’da düzenlenecek olan 8. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Kars’ı temsil etme hakkı kazandı.

Programda konuşan Vali Ziya Polat, çocukların akademik başarısının yanında düşünme, analiz etme ve strateji geliştirme becerilerinin de önem taşıdığına dikkat çekerek, bu tür organizasyonların öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade etti. Eğitime yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Polat, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın ise turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, Kars’ın eğitim alanında her geçen gün daha başarılı çalışmalara imza attığını belirtti. Çalkın, öğrencilerin Türkiye Şampiyonası’nda da önemli dereceler elde edeceklerine inandığını ifade etti.

Kars 3. Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası sonunda organizasyona katkı sunan öğretmenlere, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür edilirken, öğrencilerin ortaya koyduğu başarı ve heyecanın eğitim camiasına moral verdiği vurgulandı.

Kars’ta zeka dolu rekabet: 400 öğrenci akıl oyunlarında yarıştı 1

Kars’ta zeka dolu rekabet: 400 öğrenci akıl oyunlarında yarıştı 2

Kars’ta zeka dolu rekabet: 400 öğrenci akıl oyunlarında yarıştı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kübra Yapıcı’nın babası: "O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım"Kübra Yapıcı’nın babası: "O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım"
Erzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildiErzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi

Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.