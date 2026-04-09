Kartal'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı!

Kartal’da, 3 katlı binanın çatısı yandı. Yangın saat 00.30’da Gümüşpınar Mahallesi'nde başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

APARTMAN SAKİNLERİ BİNADAN TAHLİYE EDİLDİ

Çatının tamamını saran alevler dikkat çekti. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerin yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki farklı noktadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sönmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Yangın sonrası binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır