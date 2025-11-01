Kartal’da binanın kolonlarında çatlaklar oluştu: Bina tahliye edildi

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

ÖNELEM ALINDI, SOKAK ŞERİTLE GİRİŞLERE KAPATILDI

Ekipler, binada ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. İncelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemi alınırken, sokak şeritle kapatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır