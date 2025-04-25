Kartal'da yoldan çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı

Kaza saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AR 4120 plakalı otomobil, inşaat boşluğuna düştü.

4 KİŞİ YARALI HALDE KURTARILDI

İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilin içerisindeki 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobil, adrese gelen vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır