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Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada gerginlik! "Biz katillerden başsağlığı istemiyoruz!"

Bolu Kartalkaya'daki faciada 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması 3'üncü günde devam ediyor. Sanık kürsüsüne çıkan Zeki Yılmaz’ın savunması sırasında mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Konuşmasına başlarken sanığın söyledikleri sonrası gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada gerginlik! "Biz katillerden başsağlığı istemiyoruz!"
Cansu Akalp

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk 2 günde 17 sanık savunma yaparken, bugünkü duruşmada da diğer sanıklar savunma yapıyor.

Kartalkaya da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada gerginlik! "Biz katillerden başsağlığı istemiyoruz!" 1

Emrullah Erdinç'in haberine göre; davada bugün tansiyon yükseldi. Sanık kürsüsüne çıkan Zeki Yılmaz’ın savunması sırasında mahkeme salonunda büyük bir gerginlik yaşandı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEME"

Mahkeme Başkan, "Savunma yapacak mısın?" diye sorduğunda sanık Zeki Yılmaz, "Savunma yapacağım" dedi.

Ancak sanık, konuşmasına başlarken "Başınız sağ olsun" demek istedi. Bunun üzerine bazı mağdur avukatlar tepki göstererek "Başsağlığı dileme!" dedi. Salonda aniden tansiyon yükseldi.

"BİZ KATİLLERDEN BAŞSAĞLIĞI İSTEMİYORUZ"

Sanık avukatı, müvekkilinin konuşmasının kesilmesine itiraz etti. Bu sırada mağdur avukatlardan biri yüksek sesle “Lan!” diye bağırınca, avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşanan gerginliğe mağdur aileleri de katıldı. Salondaki aileler ayağa kalkarak, "Biz katillerden başsağlığı istemiyoruz!" diyerek sanık avukatlarının oturduğu alana doğru yürümeye başladı. Polis ailelerin önünü kesti.

Mahkeme başkanı, “Başsağlığı dilemeyecekler!” diyerek aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak yoğun duygusal ortamda ailelerden biri fenalaştı, sağlık ekipleri salona çağrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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