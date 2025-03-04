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  4. Kartalkaya'da ölen Alya'nın facia öncesinde çektiği video ortaya çıktı!

Kartalkaya'da ölen Alya'nın facia öncesinde çektiği video ortaya çıktı!

04.03.2025 23:34
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.03.2025 23:34
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Kartalkaya'daki yangında 78 canımızı kaybettik. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın da yangında hayatını kaybetti. Hilmi Altın, kızı Alya'nın tatil öncesi çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. İşte Alya'nın kahreden videosu...

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangında, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ve İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi kızı Alya Altın da hayatını kaybetti. Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın ise alevlerden yaralı olarak kurtuldu.

Hilmi Altın, sosyal medya hesabından kızı Alya'nın tatile gitmeden önce çektiği videoyu paylaştı. Videoda Alya, tatile gidecekleri için çok şanslı olduklarını söylüyor ve ETS Tur'da çalışan bir kişinin, birlikte tatile gittikleri arkadaşı ve ailesi için yan yana oda ayarlamaya çalıştığından bahsediyor.

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"ÇOK ŞANSLIYIZ..."

Görüntüler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından üzüntüyle izlenirken, Hilmi Altın paylaştığı videoya "Çok şanslıyız…" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu facia
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