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  4. Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında Bolu Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında Bolu Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

05.02.2025 00:42
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Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

AA-20250121-36812553-36812551-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_CIKAN_YANGINA_MUDAHALE_EDILIYOR

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Bolu kartalkaya kayak merkezi
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
turizm bakanı suçlu o nu neden alamıyorsunuz görevden akpartili diyemi
Hak ve adalet yerini bulsunda önemli olan o haksız olan dışarıda rahat rahat gezemesin.
oteli asıl denetlemesi gerekenler nerede
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