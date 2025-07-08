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Kartalkaya davasında ikinci gün... Çileden çıkaran anlar: "Duruşma boyunca uyuyor"

Bolu Kartalkaya'daki Gran Kartal Otel'deki faciada 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Yürütülen davada ikinci güne geçildi. 32 sanığın yargılandığı davada, yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, çarpıcı ifadelerde bulundu. Hasarpa, otel sahibinin damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu ifade ederek, "Oldukça duygusal bir ortam. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum" dedi.

Kartalkaya davasında ikinci gün... Çileden çıkaran anlar: "Duruşma boyunca uyuyor"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, ikinci gününde sanık savunmalarıyla devam ediyor. İkinci günde yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kartalkaya davasında ikinci gün... Çileden çıkaran anlar: "Duruşma boyunca uyuyor" 1

"ŞİRKETİN DAMADI DURUŞMA BOYUNCA UYUYOR"

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü aynı zamanda da otel sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu ifade eden Avukat Hasarpa, "Alp Mercan'ın ablasıyım. Yangında kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gencebay, kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10'uncu katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum ben, her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Bir avukat olarak aslında oldukça gergin bir ortam içerisi. Oldukça duygusal bir ortam. Herkes oldukça usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Aile birliği için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı var. Duruşma boyunca uyuyor. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor" dedi.

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Kartalkaya davasında ikinci gün... Çileden çıkaran anlar: "Duruşma boyunca uyuyor" 2

"OTEL SAHİPLERİNİN DİNLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Avukat Hasarpa, otel sahiplerinin dinlenmesini beklendiğini söyleyerek, "Duruşmada bolca eksiklikler de var ama biz şu anda aslında olaya odaklandık ve bir şekilde çözüm almaya çalışıyoruz. Adalet sürecinin vaktinde ve makul süre içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bağımsız bir şekilde işlemesini istiyoruz ama bununla birlikte bu gece de 1'e kadar süreceğini düşünüyorum. Bugün asıl birazcık zor olacak. Çünkü ailenin dinlenmesini bugün için bekliyoruz. Otel sahipleri ve yönetiminin dinlenmesi bugün gerçekleşecek beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Kartalkaya davasında ikinci gün... Çileden çıkaran anlar: "Duruşma boyunca uyuyor" 3

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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burası Türkiye Adalet sadece bi bayan ismi
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