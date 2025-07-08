Kartalkaya faciası... Çileden çıkaran savunma: "Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım..."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, ikinci gününde sanık savunmalarıyla devam ediyor. Otelin muhasebecisi Cemal Özer'in savunmasındaki çelişkili ifadeler salonda gerilimi tırmandırdı.

Duruşmada Grand Kartal Oteli muhasebe personeli sanık Cemal Özer savunma yaptı. Özer hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"İTFAİYE BENİ 10 DAKİKA SONRA KURTARDI"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Özer'in çelişkili ifadeleri duruşmada gerilimi artırdı. Sanık kürsüsüne gelen Özer şunları söyledi:

Mağdur Avukatı: Otelde yangın güvenlik ekipmanlarıyla ilgileniyor musunuz?

Sanık Cemal Özer: Hayır, ilgilenmiyorum.

Mağdur Avukatı: İtfaiye sizi kaç dakika sonra kurtardı?

Sanık Cemal Özer: Yaklaşık 10 dakika sonra.

"ELEKTRİKLER 04.30'DA KESİLDİ"

Mağdur Avukatı: Elektrikler ne zaman kesildi?

Sanık Cemal Özer: Geldi, gitti. En son saat 04.30 civarında tamamen kesildi.

Mağdur Avukatı: Dün Bayram Ütkü, elektriği itfaiyeden sonra kestik dedi. Bu bilgiyle çelişiyor.

Sanık Cemal Özer: Elektrikler gelip gidiyordu. Sonra tamamen kesildi.

"YANGINI GÖRDÜM AMA KİMSEYİ UYANDIRMADIM"

Mağdur Avukatı: Yan odada insanlar vardı. Kimseyi uyandırmayı düşünmediniz mi?

Sanık Cemal Özer: Koridorda duman vardı. Bir süre sonra çıktı. Kapının altına havlu koydum. Kimse 'yangın var' diye bağırmadı.

Mağdur Avukatı: 03.30'da uyandığınızı söylüyorsunuz. Bu saat net mi?

Sanık Cemal Özer: Evet, net.

Mağdur Avukatı: Bizim tespitlerimize göre yangın, sizin uyandığınız saatten kısa bir süre sonra başlamış. Yani bir saat odada beklediniz, kimseye haber vermediniz. Doğru mu?

Sanık Cemal Özer: Koridora bile çıkamadım.

"YANGINI MÜDÜRÜME HABER VERDİM"

Mağdur Avukatı: O sırada telefonunuz yanınızdaydı. Emir Bey'le grup yazışması yaptınız mı?

Sanık Cemal Özer: Hayır, yazışmadım.

Mağdur Avukatı: O gece GSM üzerinden (Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü) Kadir Özdemir ile telefon görüşmesi yapmışsınız. 40 saniyelik bir arama var.

Sanık Cemal Özer: Evet, aradım. 30 saniye konuştum. Yangını haber verdim. O da durumu sordu.

"EĞİTİMİM YOKTU AMA ACİL DURUM PLANINDA GÖREVLENDİRİLDİM"

Mağdur Avukatı: Acil durum planında görevlendirildiğinizi ne zaman öğrendiniz?

Sanık Cemal Özer: Panodaki listeden öğrendim.

Mağdur Avukatı: Eğitiminiz olmadığını söylediniz. Bu görevlendirmeye itiraz ettiniz mi?

Sanık Cemal Özer: Hayır, itiraz etmedim.

Mağdur Avukatı: Eğitiminiz var mıydı?

Sanık Cemal Özer: Hayır, yoktu.

Mağdur Avukatı: Görev dağılımı her zaman yapılır mıydı?

Sanık Cemal Özer: Evet, yıllık olarak yapılır.

"EMİR ARAS BİZE 'BAŞIMIZA İŞ AÇTINIZ' DİYE KIZDI"

Sanık Cemal Özer: İtfaiyenin denetime geldiği gün, müdürümüz 'Bugün itfaiyeden gelebilirler, refakat edin' dedi. İtfaiye geldi, birlikte 6. kata çıktık. İtfaiye eri dijital metreyle koridoru ölçtü, sonra diğer alanlarda inceleme yaptı. Hazır olan formu doldurdu, ben de raporu imzaladım. Muhasebe yardımcısına bildirdim. Sonra durumu Emir Aras'a söyledik. Gazelle Otel Müdürü Ahmet Bey'i orada gördük, ona da söyledik. Emir Bey'e eksiklikleri tek tek anlattık. Raporu inceledi ve 'Tamam, ben Kadir Özdemir ile konuşurum' dedi. Ama sonra bize kızdı ve 'Başımıza iş açtınız' dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır