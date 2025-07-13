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Kartalkaya faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Davada yeni gelişme... 4 kişi hakkında karar açıklandı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Faciaya ilişkin dava 7 Temmuz'da başlarken, yeni gelişme yaşandı. Tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında ev hapsi kararı verildi. Öte yandan duruşmanın 7'nci celsesi bugün saat 10:30'da başlayacak. İşte detaylar...

Kartalkaya faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Davada yeni gelişme... 4 kişi hakkında karar açıklandı
Melih Kadir Yılmaz

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği facia herkesin ciğerlerini yakmıştı. Tüm Türkiye olayı gözyaşları içinde takip ederken, faciaya ilişkin dava 7 Temmuz'da başladı.

Kartalkaya faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Davada yeni gelişme... 4 kişi hakkında karar açıklandı 1

DAVADA YENİ GELİŞME! 4 TUTUKSUZ SANIĞA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Yangına ilişkin davada aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Davayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmanın altıncı gününde 4 tutuksuz sanığa ev hapsi kararı verildi.

Kartalkaya faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Davada yeni gelişme... 4 kişi hakkında karar açıklandı 2

DURUŞMA BUGÜN YEDİNCİ CELSEYLE DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin için ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulanmasına, itfaiye eri İrfan Acar hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararının uzatılmasına karar verdi. Duruşmanın 7'nci celsesi bugün saat 10.30'da başlayacak.

Kartalkaya faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Davada yeni gelişme... 4 kişi hakkında karar açıklandı 3

1998'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 7 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. İlk 5 günde 32 sanığın tamamı savunma yaptı.

Duruşmanın 6'ncı gününde müşteki beyanları alındı. Müştekiler 14 saat boyunca yaşadıkları acıları anlattı. Duruşmaya pazar günü (13 Temmuz) sabah saat 10.30'a kadar ara verildi.

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