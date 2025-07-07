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Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi

Türkiye ocak ayında yaşanan faciayla adeta kabusu yaşamıştı. Kar tatiline gelen onlarca aile Kartalkaya Grand Otel'deki yangınla sarsıldı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybetti, 100'den fazla kişinin yaralandığı olayda 32 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. 1000 polis bölgede kuş uçurtmazken bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi

78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin 32 sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşma salonu çevresinde ekipler kuş uçurtmuyor. Bir cadde ve 4 sokağın araç trafiğine kapatıldığı alana müşteki ve mağdurlar güvenlik kontrollerinden geçirilerek giriş yapmaya başladı.

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 1

FACİA DERİN İZLER BIRAKTI

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine, 133 kişinin ise yaralanmasına sebep olan yangına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Yoğun katılım beklenen duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna kurulan geçici mahkeme salonunda yapılacak.

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 2

1000 POLİS GÖREVLİ

Güvenliğin sağlanması gayesiyle bin polisin görevlendirildiği bölgede dün saat 21.00'den itibaren, duruşmaların sona ereceği tarihe kadar Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak taşıt trafiğine kapatılmıştı. 32 sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşma salonu çevresinde ise ekipler adeta kuş uçurtmuyor.

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 3

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Duruşma saatinin yaklaşmasıyla bir cadde ve 4 sokağın araç trafiğine kapatıldığı alana müşteki ve mağdurlar güvenlik kontrollerinden geçirilerek giriş yapmaya başladı.

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 4

İSTENEN CEZALAR

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 5

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 6

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 7

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 8

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi 9
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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